Rock never dies: 5 band per l'ambiente al circolo svolta di Rozzano

Cinque rock band a favore dell’ambiente: questo il senso della serata di domenica 24 novembre al Circolo Arci Svolta di Rozzano (MI) dove di alterneranno a partire dalle ore 18:00 Lambstone, Seraphic Eyes, Century Light, Parabola e Limbo Neutrale per una serata a tutto rock. A corollario dell’iniziativa anche l’omonima compilation #rockneverdies che raccoglie alcune cover indimenticabili del rock ascoltabili nella relativa playlist Spotify



Headliner della serata i Lambstone rock band milanese che si è fatta già conoscere nel 2015 con il singolo “Grace” in rotazione su Virgin Radio Italia. Il loro album di debutto, pubblicato nel 2017, si intitola “Hunters & Queens” (Vrec /Audioglobe) ed è stato registrato con Pietro Foresti, produttore multi-platino di esperienza internazionale. Hanno partecipato a due edizioni del Pistoia Blues Festival, sono stati inoltre headliners al “Rock In Park” di Milano, ed hanno avuto l'onore di aprire le due date italiane del Reunion Tour degli L.A. Guns. Nel 2019 hanno raggiunto un accordo di distribuzione con Universal Music Italia con l’inedito “Deep” e la cover di “Sign Your Name” di Terence Trent D’Arby inclusa nella compilation #rockneverdies.



Prima dei Lambstone i Seraphic Eyes proporranno il loro set di musica grunge rock. La band biellese ha due album ed un EP all’attivo. L’ultimo lavoro “Hope” (Vrec) ha scalato le classifiche di streaming di Spotify con oltre 500.000 streaming ed ottime recensioni sia in Italia che all’estero. Nella compilation hanno inserito il brano “Break On Throught”, cover del celebre brano dei Doors.



Più nuovo il progetto Century Light del duo reggiano Fabio Bardi e Mattia Ferro. Il loro esordio assoluto è “Memory Box”, disco appena uscito che mix il rock anni novanta con contaminazioni elettroniche testimoniate da singoli “Beast” e “Lose Control”. Nella compilation hanno reinterpretato il brano dei Linkin Park “Leave Out All The Rest”.



La serata sarà aperta dai Parabola e dei Limbo Neutrale, due progetti della provincia di Milano. I Parabola cercano di unire poesia e sound metal. Dopo numerosi concorsi ed un primo EP di 5 brani “Chinese Box” attualmente stanno lavorando al primo album in italiano. Limbo Neutrale è uno spettacolo musicale e multimediale collegato romanzo omonimo fantasy-cyberpunk. Un progetto solista di cui LN è autore, produttore e arrangiatore.



Il Circolo Svolta è Via Franchi Maggi, 118 a Rozzano (MI).Inizio ore 18:00. Ingresso 10€. Parte del ricavato sarà devoluto a favore di onlus che si occupano della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, promuovendo progetti, azioni e soluzioni concrete per aiutare il nostro pianeta, tra le quali WWF Italia e Ata-Pc Italia Onlus. Ingresso riservato ai soci Acsi. Produzione ed infoline: FMZ Concerti: 3274249436 fmzmanagement@yahoo.com

