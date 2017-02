Sabato tech: l'educazione tecnologica per bambini arriva nel weekend

Sono aperte le iscrizioni per i Sabato Tech di Primavera, gli appuntamenti del weekend a tutta tecnologia organizzati da Codemotion Kids! e dedicati a bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 13 anni: da sabato 18 Marzo a sabato 8 Aprile, 4 workshop da 2 ore ciascuno accompagneranno i giovani partecipanti (dagli 8 ai 13 anni) alla scoperta del mondo della robotica. Dall'esplorazione delle diverse tipologie di robot alla creazione, l'assemblaggio e la programmazione di un robot semplice: un'entusiasmante assaggio della didattica innovativa di Codemotion Kids!, che si avvale dei migliori professionisti nell'educazione con le tecnologie. Attiva dal 2013 nella formazione tecnologica per giovanissimi, Codemotion Kids! è ad oggi la prima Scuola di Tecnologia in Italia per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Con sedi in 8 città distribuite sul territorio nazionale (Roma, Milano, Torino, Verona, Trento, Bologna, Genova, Modena), forma i giovanissimi su tematiche quali il coding, la robotica, il design 2D e 3D, l'elettronica ed il making. L'obiettivo? Dare la possibilità a bambini e ragazzi di acquisire le competenze del futuro: pensiero computazionale, capacità di problem solving e di lavoro in collaborazione.