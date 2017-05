Scent of woman - Meka photographer exhibition

In occasione di Milano Photo Week, Giardino dei Visionari presenta ' Scent of Woman ' la prima esposizione fotografica personale di Meka, un nome di riferimento nel panorama della fotografia di moda e beauty a Milano e a livello nazionale. A partire dalle 21.30 di mercoledì 7 giugno, una selezione di fotografie racconteranno il percorso artistico di Meka, il cui talento nell'esaltare la bellezza femminile in tutti i suoi aspetti ha contraddistinto un'intera carriera dedicata alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito fashion. Accompagnata dal sound del dj set curato da Giardino dei Visionari, nella raffinata cornice dell'Apollo Club, l'esposizione si focalizzerà sulle fotografie che meglio rappresentano la sua visione dello stile e della femminilità, espressa con un linguaggio sempre innovativo, deciso e riconoscibile. Protagoniste indiscusse, le donne da lui ritratte, muse di erotismo e bellezza, sempre intense ed enigmatiche. Meka approda alla fotografia dopo una lunga esperienza di postproduzione e ritocco al fianco di Marco Glaviano e di altri fotografi di livello internazionale. Ha lavorato con brand come Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, e alla produzione di diverse cover di Vogue, Marie Claire e Vanity Fair. Nell'arco della sua carriera firma numerosi redazionali beauty e cover magazine di successo. Nel 2009 scatta per Larusmiani, disegnato da Alice Etro, e nello stesso anno apre il suo studio a Milano, DiggyStyle, che diventa subito uno spazio apprezzato e prolifico nello scenario milanese degli studi fotografici di moda. Scatta per Iceberg, Lumberjack e La Perla, e nel 2016 firma le campagne di Manila Grace.

