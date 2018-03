"Semplicemente San Patrizio": il 17 marzo all'Ostello Bello Grande

Semplicemente San Patrizio porta musica e divertimento all'Ostello Bello Grande, sabato 17 marzo, dalle 21 alle 23.

Ad animare la festa, Dusty fellas, con brani di altri tempi. Mentre si ascolta la musica, si brinda con buone pinte (in promozione 3 per 2), cocktail ideati per l'occasione e, naturalmente, Guinness, la birra irlandese per eccellenza.