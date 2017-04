Mega "Silent Party" al Parco Sempione: il 5 aprile

Mercoledì 5 aprile, in occasione di Fuorisalone 2017, all'Inhabits Design Village di Parco Sempione si balla con Silent Party, l'iniziativa in tour nazionale per l'Italia

Ad aspettarvi: tre diversi deejay set ascoltabili attraverso un'unica cuffia. Dispositivi in esaurimento, prenotazione consigliata: al numero 3458932478, scrivendo su Whatsapp nome, cognome e "Silent Milano".