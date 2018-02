Spettacolo per bambini: l'isola delle lucciole

Tratto dalle fiabe popolari

Regia: Luna Pizzo Greco

Con Luca Ciancia e Massimiliano Zanellati

Produzione: Ditta Gioco Fiaba



Su una lontana isola il buon Mago Icaro e il suo giovane e inesperto apprendista Serafino si confrontano con un terribile temporale/mostro; e così comincia uno scontro magico tra bene e male. Un’avventura ironica ed emozionante raccontata alla maniera degli antichi cantastorie servendosi della pantomima e di elementi dell’arte dei clown. Lo spettacolo è incentrato sulla partecipazione attiva del pubblico dei bambini che intervengono nella vicenda determinandone le sorti come se fossero essi stessi dei personaggi. Un’esperienza di teatro e di gioco semplice ma entusiasmante pensata per i più piccoli.



Genere: teatro d’attore, teatro di narrazione, teatro di figura

Fascia d’età: dai 3 ai 10 anni.

Durata: 50 minuti



NOTA BIOGRAFICA

La compagnia Ditta Gioco Fiaba nasce a Milano nel 1993 dal lavoro di due giovanissimi illustratori per bambini: Luca Ciancia e Luna Pizzo. L’attività è inizialmente concentrata sull’animazione teatrale, svolta principalmente nelle scuole e nelle biblioteche, in un periodo che permette alla compagnia di confrontarsi direttamente con i bambini al di fuori di qualsiasi schema o distanza imposta dal palco. L’attività teatrale vera e propria comincerà nel 2000 quando si uniranno gli attori Emiliano Brioschi, Andrea Cereda e Massimiliano Zanellati. Da allora la Ditta Gioco Fiaba ha fatto tesoro delle prime relazioni giocate con il mondo dell’infanzia per costruire una propria poetica teatrale che ha quali punti di forza: azione, linguaggio, ironia, partecipazione, racconto.



Info & Preno:

Teatro Delfino – Piazza Piero Carnelli MI

info@teatrodelfino.it – 02 87281266 / 333 5730340

(linea telefonica attiva dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.00)