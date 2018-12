Stella Artois torna a brillare e accende la stazione centrale di Milano

Milano, 4 dicembre 2018. In occasione delle feste natalizie, Stella Artois accende l’intera facciata della Stazione Centrale di Milano: una cascata rosso brillante illuminata da candide stelle animate, avvolgerà il monumento dal 17 dicembre fino al 6 gennaio, dalle ore 17 in poi.

Nata proprio durante la notte di Natale, Stella Artois non poteva scegliere momento migliore per anticipare il suo grande rilancio, regalando alla città questa spettacolare proiezione esterna, il rivestimento della Galleria delle Carrozze, e una speciale degustazione offerta nel suo esclusivo temporary bar.

All’interno della Stazione sarà infatti possibile assaporare appieno Stella Artois grazie al suo raffinato rituale e al prestigioso calice in vetro nella quale è servita, degustando il suo sapore pieno, leggermente amaro con un finale maltato e croccante, che la differenzia dalle altre lager premium presenti sul mercato.

Il suo gusto si deve alla selezione di ingredienti di altissima qualità che dal 1366, anno della sua nascita a Lovanio in Belgio, rendono Stella Artois la birra ideale che eleva ed esalta ogni pasto consumato in convivialità.

L’illuminazione della Stazione Centrale e il temporary bar rappresentano il primo momento del rilancio di Stella Artois che per tutto il 2019 sarà protagonista di un intenso piano di comunicazione integrato, con sponsorizzazioni, eventi e attivazioni above e below the line. Stay tuned.