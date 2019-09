Inspiring Talk: oltre gli stereotipi. storie di donne e di sport incontro con Maurizia Cacciatori e Barbara Bonansea

Un Inspiring Talk organizzato da Progetto Libellula, per parlare di sport come strumento per raggiungere una maggiore consapevolezza di sé e abbattere i pregiudizi, aspettando la vertical run di domenica 15, per dire no alla violenza di genere



13 settembre 2019, ore 17:00, Belvedere 39° Piano, Palazzo Lombardia, Milano





Lo sport può rappresentare un potente mezzo per sviluppare resilienza, conoscere il proprio valore, scoprire le proprie potenzialità e raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, superando pregiudizi e stereotipi. Questo sarà il tema principale dell’Inspiring Talk organizzato da Progetto Libellula per venerdì 13 settembre 2019, alle ore 17:00, presso il Belvedere al 39° Piano di Palazzo Lombardia, in Piazza Città di Lombardia, 1, a Milano, aspettando l’appuntamento con la vertical run “Libellula FlyUp” di domenica 15, per dire no alla violenza sulle donne.



Speaker d’eccezione dell’incontro saranno Maurizia Cacciatori, ex giocatrice della Nazionale Italiana di Pallavolo, con la quale ha partecipato anche alle Olimpiadi di Sydney 2000, e Barbara Bonansea, calciatrice della Juventus e della Nazionale Italiana, reduce dai Mondiali di Calcio Femminile in Francia di pochi mesi fa.



Attraverso il confronto con esperienze di valore e successo, anche in quegli ambiti fino a poco tempo fa ritenuti ad appannaggio esclusivo degli uomini, verrà proposto lo sport declinato al femminile come una vera e propria fonte di ispirazione per tutti.



Durante il pomeriggio, nell'ordine, interverranno:

Giorgia Ortu La Barbera – Responsabile scientifica del Progetto Libellula

Maurizia Cacciatori – Icona del volley italiano e speaker motivazionale

Valeria Resta – Psicologa dello sport e Mental Coach

Barbara Bonansea – Calciatrice della Juventus e della nazionale italiana



Moderatrice dell’evento sarà Alessia Tarquinio, giornalista di Sky Sport



Le registrazioni per l’evento inizieranno alle ore 16:30.