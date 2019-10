Grande successo di Quattrozampeinfiera 2019: record di presenze, 28.500 visitatori

Due giorni di grandissima affluenza di pubblico hanno caratterizzato la settima edizione di Quattrozampeinfiera a Milano Novegro, facendo così registrare il record di presenze. Oltre 28.500 visitatori accompagnati da più di 9.000 cani di cui quasi la metà iscritti alle dog activities hanno letteralmente invaso il 5 e 6 ottobre il polo fieristico del Parco Esposizioni Novegro che si conferma così la fiera più pet-friendly della Lombardia e di Milano. I visitatori non solo hanno potuto visitare gli stand degli oltre 150 espositori presenti, provare i prodotti proposti attraverso i numerosi gadget in omaggio e fare acquisti per i propri pet ma anche partecipare alle moltissime attività per scoprire le attitudini del proprio cane imparando a conoscerlo meglio e assecondando le sue inclinazioni naturali.

Anche gli appassionati di gatti hanno potuto apprezzare e partecipare agli eventi per conoscere le varie razze esposte nel padiglione Felis World tra cui i rarissimi siberiani, bengalesi e maine coon... Non sono mancati i momenti fashion sulla passerella della Dog-a-porter Quattrozampeinfiera, le competizioni come il Trofeo QZF by Trainer, la Dog Run by Monge, la Dog Winne by Farmina e tutti gli altri eventi a cui hanno partecipato professionisti e semplici appassionati. Le attività formative, didattiche, ludiche e sportive dedicate agli amici pelosi si sono svolte nei quattro padiglioni e nelle aree esterne del Parco di Novegro dove le migliaia di cani hanno potuto anche divertirsi in libertà con i propri amici umani. Quattrozampeinfiera ha proposto anche temi sociali grazie a presenze come quelle dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla che sostiene i diritti degli animali e l’importanza delle adozioni o di Susanna Messaggio con lo Spazio Salute dedicato alla cura degli animali. Tra i visitatori si sono anche visti personaggi famosi come la Pina di Radio Deejay e il presentatore Marco Balestri. Tutti gli espositori presenti si sono dichiarati estremamente soddisfatti: “Abbiamo fatto la scelta migliore, Quattrozampeinfiera è l’evento giusto a cui partecipare. Per noi è fondamentale incontrare di persona i nostri clienti per dialogare con loro, capirne le abitudini e acquisire i contatti in modo da avere un filo diretto durante tutto l’arco dell’anno”. Gli organizzatori si dichiarano estremamente soddisfatti dei numeri in costante crescita anno dopo anno: “Il riscontro della gente e la soddisfazione degli espositori sono elementi fondamentali sui quali continueremo a lavorare per migliorare la nostra offerta a Milano e nella altre città che ospitano questa importante manifestazione”. Sono già state annunciate anche le date della prossima edizione di Quattrozampeinfiera a Milano Novegro: il 3 e 4 ottobre 2020!