"The Illusionist: direct from Broadway": dal 23 al 27 gennaio al Teatro Ciak

Dal 23 al 27 gennaio al Teatro Ciak arriva lo spettacolo The Illusionist: Direct from Broadway.

Lo show, dedicato al mondo della magia, arriva per la prima volta in Italia dopo l’incredibile sequenza di record ottenuti tra New York, Londra e Asia.

Decine di milioni di spettatori hanno già conosciuto le incredibili performance artistiche degli 8 illusionisti più bravi del mondo che dal 23 al 27 gennaio 2019 saliranno sul palco del Teatro Ciak di Milano.

