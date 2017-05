Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mostra fotografica "Ti amo più della mia stessa pelle" Dal 24 al 28 Maggio, all' interno di Photo Pocket Exhibit Inaugurazione mercoledì 24 Maggio 2017 - ore 18.30 Si tiene a Milano, presso lo Spazio Tadini - Casa Museo, la mostra fotografica "Ti amo più della mia stessa pelle" con i progetti di Giulia Mazzoleni e Jordan Angelo Cozzi a cura di Agata Petralia. Nell'ambito del corso in curatela professionale "Professione Curator_Photography" - ideato e organizzato da Alessia Locatelli - gli allievi della II sessione (Febbraio 2017) hanno avuto l'occasione di progettare ed esporre 4 mini mostre fotografiche nella storica location della Casa-Museo spazio Tadini. Un'opportunità unica, strutturare un evento di arte visiva in un luogo deputato, all'interno della 12esima edizione del Photofestival, il mese milanese dedicato alla fotografia. Un sincero ringraziamento al Team dello spazio Tadini che ha fornito l'opportunità - grazie al progetto Photo Pocket Exhibit - di misurarsi nel concreto con la curatela e la gestione completa di una mostra fotografica. - Alessia Locatelli "Ti amo più della mia stessa pelle" Due progetti fotografici apparentemente diversi, per scelta tecnica e soggetti ritratti, ma collegati da un comune denominatore: "la consapevolezza del proprio corpo". L'obiettivo dei due fotografi è puntato verso la stessa direzione, la ricerca e l'esaltazione dell'unicità dell'essere umano. Per Giulia Mazzoleni il corpo è un atlante in cui tutti i segni della pelle ne rappresentano la totalità. Attraverso la macro-fotografia, astrae e decontestualizza i particolari della superficie epidermica per proporci una diversa chiave di lettura, una nuova presa di coscienza della sua unicità, per riconoscerla in ogni sua parte a prescindere dalla sua totalità. Non ci sono elementi riconoscibili nella loro definizione anatomica, né distinzioni di tipo anagrafico, sessuale, o di etnia. E se potessimo toccare quei pezzi di pelle? Se coinvolgessimo anche il senso del tatto potremmo raccogliere ulteriori informazioni e stimoli. La sensibilizzazione tattile è fondamentale per entrare in relazione con noi stessi e con gli altri. Stimolare la pelle toccandola adeguatamente significa dunque sensibilizzare la nostra identità, noi stessi e costruire un collegamento con ciò che ci circonda. Jordan Angelo Cozzi dimostra che la capacità di contatto fisico appropriato è un elemento di comunicazione e di armonia fondamentale per costruire rapporti autentici. La pelle veicola il contatto e regola i comportamenti pulsionali rendendo visibile agli altri forme e desideri, nonostante le inevitabili trasformazioni del corpo e le sue imperfezioni. Il giovane autore trova il vero amore nelle parole e nei teneri gesti quotidiani e di una vita dei protagonisti delle sue fotografie, insieme ai quali può confermare che il sentimento puro, autentico ed incondizionato resiste a qualsiasi naturale processo di invecchiamento e cresce inalterato, rafforzandosi nel tempo. Giulia Mazzoleni Laureata in Comunicazione Visiva e Fotografia a Milano, si interessa all'arte a 360°, video e fotografia in particolare. Ha vissuto a Londra e tornata in Italia, ha lavorato per l'artista Christo alla realizzazione dell'evento Floating Piers. Attualmente è vicepresidente di Interno 13, Associazione per la ricerca artistica contemporanea e co-fondatrice di Gesamtkunstwerk, magazine d'arte on line e sta partecipando a degli eventi d'arte in Corea. Jordan Angelo Cozzi Diplomato presso il Liceo Artistico Lucio Fontana ad Arese in sezione grafica. Ha ottenuto la certificazione di fotografo professionista presso A.P.A.B. di Firenze. Ha esposto in varie collettive tra cui Affordable Art Fair nel 2016 e le sue foto si trovano in collezioni private. Vive e lavora a Milano. Agata Petralia Curatrice freelance di mostre ed eventi di arte e fotografia. Laureata in Belle Arti a Catania. Ha curato "Archive Tellers" presso MAXXI B.A.S.E. di Roma e Opificio Telecom Italia Fondazione Roma. E' curatrice del Festival Internazionale di Fotografia d'autore, Med Photo Fest. Collabora con la redazione del magazine on line di Fotografia, ClickMagazine, nel ruolo di photo editor. "Ti amo più della mia stessa pelle" fotografie di Giulia Mazzoleni, Jordan Angelo Cozzi a cura di Agata Petralia dal 24 al 28 Maggio 2017 orari: dal mercoledì al sabato 15:30/19:30, domenica 15:00/18:30 ingresso € 5 Per Info e Contatti: Spazio Tadini Via Niccolò Jommelli, 24, 20131 Milano telefono: 02 2611 0481 federicapaola@spaziotadini.it http://www.spaziotadini.com Agata Petralia agatapetralia@gmail.com | +39 348 97 07 748 Giulia Mazzoleni giuliamazzoleni@outlook.com | +39 349 51 81 798 Jordan Angelo Cozzi jordan94c@gmail.com | +39 340 90 57 530