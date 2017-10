"Tutta colpa dei massoni? - La P2 tra leggenda nera e realtà": il 24 ottobre al PAC

Martedì 24 ottobre il PAC propone un incontro intitolato Tutta colpa dei massoni? - La P2 tra leggenda nera e realtà.

Ad incontrare il pubblico la scrittrice e giornalista Benedetta Tobagi, che illustrerà il fenomeno della loggia massonica P2, protagonista dell'opera di Luca Vitone Souvenir d'Italie (2010). La partecipazione sarà gratuita con il biglietto della mostra Io, Luca Vitone, che per l'occasione verrà venduto in promozione a 4 euro. Non è necessaria la prenotazione.