Domenica 9 aprile torna Vecchi libri in piazza Diaz, la manifestazione che schiera un esercito di volumi tra piazza Armando Diaz, piazza Duomo, via Baracchini e via Gonzaga.

Oltre cento gli espositori che aderiscono alla mostra mercato con rarità, libri antichi e di seconda mano, edizioni pregiate e da collezione.