Milanesi in esodo per i Venerdì Piacentini. Tutti pronti per il gran finale

Il prossimo 20 luglio andrà in scena il gran finale dei Venerdì Piacentini, il Festival che da 8 anni anima i week end di giugno e luglio e che anche quest’anno, come ogni estate, è riuscito a calamitare moltissimi milanesi provocando un vero e proprio esodo verso Piacenza dalla Lombardia.

Pochi anni fa, prima che fosse istituita la Provincia di Lodi, bastava camminare 5 minuti dalla piazza principale di Piacenza e attraversare il ponte sul fiume Po per trovarsi a Milano. L’ultimo baluardo dell’Emilia, infatti, dista poco più di mezz’ora dal capoluogo lombardo, e tra le due città esiste uno scambio continuo da sempre. Milano è per Piacenza uno sbocco lavorativo ed economico durante tutta la settimana; la provincia emiliana, al contrario, accoglie ogni weekend migliaia di milanesi attratti dalle bellezze naturali del territorio, ma soprattutto dall’offerta gastronomica e dallo stile di vita lontano dai ritmi forsennati della metropoli.

Un fenomeno che raggiunge il suo apice proprio durante le cinque settimane del Festival Venerdì Piacentini: un mix di musica, spettacoli, gastronomia, eventi artistici e culturali, che si conferma particolarmente gradito ai milanesi, ma anche a tanti visitatori provenienti da Pavia, Cremona, Lodi e tutte le città confinanti.

Grande attesa quindi per il gran finale. Nella piazza principale di Piacenza, tra le sculture equestri del Mochi e il bellissimo palazzo Gotico, sarà allestito un ring per incontri di pugilato sotto le stelle. Oltre alla boxe troveranno spazi altri sport come la scherma e il volley, in una serata incentrata sul tema del fairplay. All’ombra della cattedrale, in piazza Duomo, i Venerdì Piacentini chiuderanno con un quiz show e un dj set, mentre un lungo elenco di concerti si alterneranno nelle altre zone del centro, lungo le vie del commercio e nelle piazze minori.

In occasione del festival sono previste anche visite notturne alle chiese più importanti di Piacenza, e aperture straordinarie di musei e mostre come “I Misteri della Cattedrale” e “Salita al Pordenone”. Il programma (più di 200 eventi in 5 serate) è riportato sul sito www.venerdipiacentini.it utile anche per la mappa dei parcheggi consigliati per raggiungere in pochi passi il cuore della città