"Via da lì": il 4 maggio al Teatro Sala Fontana

Giovedì 4 maggio al Teatro Sala Fontana andrà in scena Via di lì - Storia del pugile zingaro, lo spettacolo per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Johann Trollman, detto Rukeli, riesce a realizzare il suo sogno: diventare campione di boxe. Di etnia sinti, il pugile nasce nella Germania degli anni '30, dove diviene campione di pesi medio-massimi, introducendo un nuvo stile che consiste nel muoversi sul ring con un "gioco di gambe".

Ma nel contesto nazista il "ballerino zingaro" non era certo visto di buon occhio e venne condannato a una discesa implacabile.