Violenza psicologica e fisica, come difendersi con le parole... e non solo

Global Humanitaria Italia Onlus vi aspetta per un aperitivo insieme.

Parleremo di come difenderci dalla violenza sia fisica che verbale.



Intervengono :



Cinzia Mammoliti, criminologa, tra i massimi esperti nazionali in violenza psicologica e domestica.



Gianluigi Cavallo - Cabo

director & Business Development Strategist @ Miles33 / Virtualcom.



Andrea Bisaschi

esperto in difesa personale e fondatore del Metodo BSD Evolution.



Aperitivo solidale, il ricavato della serata sarà a sostegno del progetto #bastaviolenzapsicologica