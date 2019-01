La Galleria Art Primitive Gallery

con la

collaborazione dello Spazio D Lab 9/A

presenta



Visioni



uno sguardo sull'Outsider Art





Un nuovo spazio , un nuovo respiro sull’Arte Contemporanea a Milano che punta sull' Art Brut ed Arte Irregolare .

La Galleria propone ’ Artisti provenienti da ogni parte del mondo,esprimendo un pieno di emozioni e raccontando storie di vita attraverso i loro lavori.

Artisti borderline con i loro dipinti sempre forti e scioccanti , dove

spesso la chiave di sopravvivenza e’ quello di esprimere il proprio Io nei loro lavori,

Lo scopo della Galleria e’ quella di sostituire nuovi occhi a quelli

abituali, rompere con ogni cosa conosciuta, distruggere le croste dell’ordinario, fare esplodere la corazza dell’uomo sociale e civilizzato,fare spazio a passaggi dove possa esprimere le vere voci interiori

di uomo primitivo».

Con l’obiettivo di promuovere autori di talento,



Lo Spazio D Lab 9/A presenta



inoltre : Glossario clinico di

psichiatria per immagini, di Franco Duranti,



E’ un viaggio lungo una vita, uno studio che dura da circa vent’ anni, suddiviso in 8

cartelle.

Ogni cartella è costituita da 50 tavole tra disegni e incisioni .

E’ uno studio di metodi compensativi attraverso l’arte, una sorta di esercizi per la mente, di linguaggi non verbali, una ricerca di modelli interpretativi di come descrivere l’Anima.

L'Artista Outsider sfugge ai condizionamenti sociali e al conformismo borghese, al di fuori della tradizione e delle mode, al di fuori del sistema delle arti, delle scuole, dalle blasonate gallerie, dai musei ed anche delle convenzioni estetiche, genuina ed immediata, che recupera il substrato primitivo dell’arte arcaica, con selve di segni e disegni casuali, incontrollati e liberi.

Non basta andare lontano per cercare le rarita', basta guardarsi attorno, perche' anche le cose brutte nascono delle meraviglie insospettate.





Inoltre verra' Presentato il libro

tic e altre risposte compensative…

di Gianfranco Morciano.







Gennaio 25-26-27











In galleria espongono









Franco duranti Italy

Erika Capobianco italy

Nico Mingozzi Italy

Evgenii Butenko Russia

Anahid Hagobian Uruguay

Louis Vuittonet Usa

Manoj Negi India

Ilya Natarevich Russia

emmy van schalkwijk Holland

Chicco Aiello Italy

Art Brut Serbia

Sandrine LEPELLETIER France

Delphine Cadoré France

Fabio Lunardi Italy

Simone Ghiggini Italy

Eugene Vishnevsky Ucraina

Annika Lochtman Holland

Targo Youwan Istanto Indonesia

Rawan Al Adwan Giordania

Fabrizio Molinaro Italy

Heidi Rosin Germany

Samane Atef Iran

Abba Italy

Misty Lindsey Usa

Hiroshi Tachibana Japan







Spazio Lab via Calatafimi 9/A Milano

Giovedì 25 vernissage ore 18.00



26-27 Gennaio

la mostra e' visibile dalle ore 15 alle 19 30



Info 347-7825516 333-2495877



www.artprimitivegallery.com

Gallery