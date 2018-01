Cosa fare a Milano dal 19 al 21 gennaio

Cosa fare a Milano nel week-end dal 19 al 21 gennaio?

("Salone della cultura", da facebook.com/fieradellibromilano)

Tra gli eventi più interessanti il Salone della cultura, di ritorno al Superstudio Più con libri di ogni genere, attività e laboratori (sabato e domenica). In evidenza anche duefalò di Sant'Antonio: quello alla Cascina Biblioteca, con polenta, formaggi e vin brulè (sabato); e quello a Morimondo, con cioccolata e chiacchere (domenica).

Mercatini ed eventi gratuiti

East Market torna in via Ventura, a Lambrate, con la consueta formula di mercato, cibo, musica e drink, non stop dalle 10 alle 21 (domenica). Carrousel intanto propone articoli realizzati artigianalmente, a prezzi scontati, alla Cascina Cuccagna (domenica).

Due le iniziative a costo zero da segnare: il concerto con musiche di Bach del pianista Andrea Bacchetti, da Mare Culturale Urbano (sabato); e il recital Quasimodo operaio di sogni, interpretazione dei versi di Salvatore Quasimodo, di e con il figlio Alessandro, allo Spazio No'hma (domenica).

Concerti

David Guetta si esibisce al Mediolanum Forum con uno spettacolo tutto da ballare (sabato). James Taylor Quartet sale sul palco del Blue Note con il suo repertorio acid jazz (venerdì e sabato). A Night for Chat Baker omaggia il leggendario trombettista e cantante americano a Base (sabato). Mentre il talentuoso jazzista Manuel Magrin suona per il pubblico di Mare Culturale Urbano (domenica).

Serate

Deejay Time Reunion, al Fabrique, mette fianco a fianco quattro icone della dance anni '90: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso (venerdì). Fresh Prince Night anima il Magnolia con una serata hip hop, tra graffiti, danza e musica (sabato). Locacita arriva all'Alcatraz con una grande festa hip hop e reggaeton (venerdì). Woodstock Revolution porta al Magnolia la musica e le atmosfere del celeberrimo festival hippie (venerdì). E intanto Prohibido apre un temporary club in un luogo segreto del centro di Milano (venerdì)