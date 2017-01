"Zarro night" con Dj Matrix: sabato 14 gennaio il dj più amato dal popolo web si esibirà alla "zarro night"

DJ MATRIX SABATO 14 GENNAIO SI ESIBIRÀ ALL'EVENTO "ZARRO NIGHT" AL LIVE CLUB DI TREZZO SULL'ADDA (MI) Per presentare il suo nuovo album "MUSICA DA GIOSTRA VOL.4" in uscita venerdì 20 gennaio Sabato 14 gennaio DJ MATRIX, nome d'arte del vicentino Matteo Schiavo (Schio, 1987), il disc jockey italiano più seguito e amato dal popolo del web, si esibirà live al coloratissimo evento "ZARRO NIGHT", che si terrà al LIVE CLUB (via Mazzini n. 58, cap 20056) a Trezzo sull'Adda (MI). Durante la serata si ascolteranno i grandi successi musicali dance degli anni '90-2000 e DJ MATRIX presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo album "MUSICA DA GIOSTRA VOL. 4", in uscita venerdì 20 gennaio per l'etichetta DanceOnLine e distribuito da Sony Music. L'album sarà disponibile su iTunes, tutti gli altri store digitali, piattaforme streaming e nei negozi di dischi. La presentazione del nuovo disco di DJ MATRIX sarà un vero e proprio "evento nell'evento". Tanti gli special guest d'eccellenza che festeggeranno insieme all'artista l'uscita del suo ultimo lavoro discografico e la "Zarro Night": Gli Autogol (Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli), trio comico divenuto celebre grazie alle parodie di personaggi del calcio e dello sport, il noto duo italodance PAPS'N'SKAR, il cantante pop-dance MIANI, il rapper VISE e alcuni dei migliori dj italiani in circolazione: RUDEEJAY noto per le sue collaborazioni con celebri artisti italiani e stranieri, la disc jockey JAY C e Paolo Ortelli aka Spankers i cui primi tre singoli hanno raggiunto le vette di più di 50 charts in giro per il mondo con sincronizzazioni in celebri telefilm americani (CSI Miami, Jersey Shore). Apertura porte: ore 23.00, Inizio evento: dalle ore 23.45 Prezzo in prevendita: 13 € (drink incluso), prezzo in cassa 15€ (drink incluso). Nel corso dei suoi 10 anni di carriera, caratterizzati da grandi hit, DJ MATRIX ha portato la musica dance italiana in una nuova era. Nato musicalmente negli anni 2000, l'artista ha fatto conoscere da sempre la musica dance del millennio ai giovani rivisitandola in chiave moderna e arricchendola di nuove sonorità. È nato così un genere musicale nuovo, dallo stile inconfondibile. Alcuni la chiamano FUTURE DANCE, altri semplicemente la musica di DJ MATRIX. Dress code: Canotta, colori fluo, occhiali da sole, cappello da baseball, scarpe da tennis, basket o running. Per maggiori informazioni: Telefono LIVE CLUB: 02 90980262 E-mail: info@liveclub.it Prevendite: http://www.mailticket.it/evento/9545 Info: www.liveclub.it; www.zarronight.it Facebook: https://www.facebook.com/events/348735242159841/ http://www.djmatrix.it https://it-it.facebook.com/djmatrixofficial https://instagram.com/djmatrixufficiale/ https://twitter.com/djmatrixitaly