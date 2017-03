ZIA SEVERINA E' IN PIEDI di Casanova&Scuderi è il secondo appuntamento teatrale di TAGADA', la Rassegna Teatrale di Adda e Martesana organizzata dalla Residenza Artistica ILINXARIUM di Inzago. Lo spettacolo, che si terrà a Cassano d' Adda (MI) presso l'Auditorium del Liceo Scientifico, racconta la storia di Zia Severina, barricata fino all'ultimo nella sua casa popolare di quaranta metri quadrati. A Niguarda, il quartiere dove vive, una cosca tenta di portagliela via. E' una storia di resistenza e di dignità, di lotta silenziosa e totale alla mafia compiuta con l'unico mezzo in possesso di un'anziana donna: l'ostinazione. In scena una giornata come tante per zia Severina: un ragazzo, soprannominato "Mongolfiera", giovane recluta della 'ndrangheta si nasconde nella sua casa per intimidirla ed indurla ad andare via. Nella sua situazione ci sono tante altre famiglie del quartiere e in tanti hanno già capitolato. Ma Zia Severina al posto della violenza sceglie di rapportarsi al suo carnefice, come una nonna, una madre, cercando di instaurare con lui una relazione fondata sul dialogo e la comprensione. Il secondo appuntamento della Rassegna Teatrale dell'Adda e della Martesana TAGADA' sarà anche un' ottima occasione per celebrare la ricorrenza della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (Libera). La Rassegna, che quest'anno si articolerà dal 12 Marzo al 20 Maggio 2017, coinvolgerà i Comuni di Inzago, Cassina de Pecchi , Lurano, Fara Gera d'Adda e Treviglio. Per rimanere aggiornato sugli appuntamenti di Tagadà www.ilinxarium.org https://www.facebook.com/ILINXARIUM/ @mail organizzazione@ilinx.org | tel. +39 02 91091181 | mob. +39 334 2432376