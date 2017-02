Case, ville, negozi e un parco da 80mila mq: è "Milano4You", la smart city costruita da zero

Tecnologia, sicurezza, risparmio e vivere bene. Sono queste le basi della mission di “Milano4You”, la prima smart city integrale d’Italia - cioè costruita da zero - che sorgerà a Segrate, alle porte di Milano.

Mercoledì sera, il consiglio comunale ha infatti approvato il “piano integrato di intervento” che ridisegnerà totalmente il volto del quartiere Boffalora. I lavori per il progetto, presentato dalla Red srl e sviluppato dallo studio Sagnelli Associati, dovrebbero partire entro ottobre 2017. Già nelle settimane scorse, il gestore di Milano4You ha raggiunto l’accordo con i condomini della Boffalora per un cospicuo risarcimento danni, oltre a una serie di spese e opere ulteriori per i problemi legati alle gestioni precedenti.

Quindi, da adesso non ci sono più ostacoli per iniziare a costruire la prima smart city integrale d’Italia, che occuperà una superficie totale di quasi duecentomila metri quadrati.

“Siamo molto soddisfatti, finalmente, di questo importante traguardo raggiunto – ha commentato Angelo Turi, amministratore di Red srl -. Da oltre tre anni lavoriamo a un progetto visionario e unico nel suo genere. Dove oggi c’è un terreno incolto, nascerà un distretto digitale a cui guarderanno in molti”.

Case, ville, negozi e un mega parco: come sarà la smart city milanese | Foto