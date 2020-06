Assistenza domiciliare: le informazioni del Comune di Milano

L'assistenza domiciliare comprende una serie di servizi per le persone in stato di bisogno, garantendo loro la permanenza nel luogo abitativo e nel contesto sociale di riferimento. La persona diversamente abile o anziana che beneficia del servizio può, in alcuni casi legati alla situazione reddituale, compartecipare ai costi del servizio.

A chi si rivolge

L'assistenza domiciliare si rivolge alle famiglie in situazione di difficoltà nella cura e nell'educazione della persona disabile al fine di favorirne la permanenza al domicilio e di evitarne il ricovero.

Che cosa offre l'assistenza domiciliare

Il servizio offre l'erogazione delle seguenti attività:

- Cura della persona

- Governo della casa

- Gestione di attività extra domestiche

- Interventi educativi

Come richiederla

L'assistenza domicliare è attivata dal Servizio Sociale Professionale Territoriale della zona di residenza ed è svolta da personale di cooperative del privato sociale, in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali e con la famiglia: spesso, infatti, il nucleo familiare è coinvolto nella progettazione e nella realizzazione dell’intervento. Per attivare il servizio occorre accedere alla sezione dedicata del sito del Comune di Milano.