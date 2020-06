Laboratori occupazionali per over 60: indirizzi a Milano

I laboratori occupazionali sono luoghi in cui l'anziano/a over 60 è accolto/a alcune ore al giorno, in fasce orarie diversificate, per attività di socializzazione e di sostegno nella vita quotidiana.

L'attività

L’attività dei L.T.O. si è configurata negli anni così come descritta nella Carta dei Servizi del Comune di Milano: ”Finalità: Favorire la socializzazione e offrire un sostegno nella vita quotidiana delle persone anziane, mediante attività che stimolano le capacità residue".

Che cosa offrono i laboratori

Nello specifico, i laboratori sono luoghi in cui la persona è accolta per alcune ore al giorno, in fasce orarie prevalentemente pomeridiane per:

Attività di socializzazione e di sostegno

Laboratori tematici per valorizzare le capacità e le autonomia

Servizi di igiene personale (in alcuni laboratori)

Servizio di trasporto dal domicilio alla sede e viceversa.

E’ possibile consumare il pranzo, la colazione, la merenda.

Requisiti di accesso

Il laboratorio è rivolto a:

Cittadini/e anziani/e, residenti nel Comune di Milano e nel territorio del municipio in cui è presente il laboratorio o dei municipi limitrofi di età maggiore o uguale a 60 anni parzialmente autosufficienti

Cittadini/e ultrasessantenni, residenti nel Comune di Milano e nel territorio del municipio in cui è presente il laboratorio o dei municipi limitrofi, con patologie invalidanti, a rischio di isolamento sociale (...)”

Per accedere al servizio occorre rivolgersi al Servizio Sociale Professionale Territoriale della zona di residenza dell'anziano/a o direttamente ai Laboratori di Terapia Occupazionale.

I laboratori occupazionali a Milano

- Anziani Insieme - via A. Da Baggio, 54, tel. 02 884.45608 / 65510

- Anziani Insieme - via Ojetti, 20, tel. 02 884.47022 / 46065

- Zante, via Zante, 36, tel. 02 884.48231

- Acquabella (temporaneamente chiusa), via D. Carlo S.Martino, 10, tel. 02 7000.9262

- Segesta, piazzale Segesta, 11, tel. 02 884.65490 / 48400

- Il Posto delle Fragole, via Spaventa 19 , tel. 02 88462904