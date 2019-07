Come rinnovare il passaporto?

Devi partire per le vacanze ma hai necessità di rinnovare il passaporto? Ecco in questa guida tutti i passi da compiere per evitare di perdere inutile tempo!

La soluzione più rapida è quella di presentarti direttamente in questura. In alternativa potete anche inoltrare la richiesta presso gli uffici postali o comunali, anche se dovrete comunque andare alla fine in questura per la rilevazione delle impronte. La domanda online E' possibile snellire ancor più l'iter inoltrando la domanda direttamente online registrandosi sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it; compilando tutti i campi con i vostri dati, potrete programmare comodamente la data per la consegna dei documenti e per la rilevazione delle impronte. I tempi necessari

I tempi di rilascio possono variare molto a seconda dell'ufficio in cui è stata presentata la domanda, ma anche a seconda del periodo dell'anno. Generalmente è sempre meglio presentare la domanda in questura, e non presso uffici postali o comunali. Il problema principale è riuscire a prenotare l'appuntamento presso la questura tramite il servizio online. Successivamente ci si deve recare all'appuntamento per rilasciare le impronte digitali e presentare la domanda, possono volerci da 1/2 giorni fino a un mese, per l'effettiva consegna del documento.

I casi di urgenza

Esistono dei casi di "comprovata emergenza" in cui è possibile richiedere la procedura d'urgenza per il rilascio del passaporto. Ecco quali sono:

Documentati viaggi improvvisi per motivi di lavoro;

Documentato motivo sanitario;

Documentato motivo di viaggio turistico (occorre presentare il biglietto di viaggio);

Ulteriori documentati motivi che verranno valutati dall'Ufficio.

Documenti per il passaporto italiano

Ecco quali documenti ti occorrono per rinnovae il passaporto: