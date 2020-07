Come registrarsi all’Agenzia delle Entrate

Registrarsi all'Agenzia delle Entrate è molto utile, poichè permette ai cittadini di evitare code agli sportelli e inutili attese. Sul sito è infatti possibile accedere a numerosi servizi online, ma prima è necessario effettuare la registrazione. Scopriamo in questa guida come fare.

I servizi online dell'Agenzia delle Entrate

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile:

Fare la dichiarazione dei redditi,

Registrare i contratti di locazione

Pagare le tasse

Richiedere assistenza

La registrazione può essere eseguita in diversi modi:

Tramite CNS (Carta Nazionale Servizi)

Online

Uffici

Carta Nazionale Servizi

Se si è in possesso di CNS (Carta nazionale dei Servizi), si può accedere all'Area Riservata nella home page del sito dell'Agenzia delle Entrate e selezionare successivamente Accedi a Entratel/Fisconline.

Registrazione Online

La registrazione al portale avviene comunuqe, in tutti i casi, tramite un codice pin segreto, che si può richiedere online nella sezione dedicata dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo è possibile scegliere il servizio d'interesse tra i due disponibili:

Registrazione a Fisconline

Servizio dedicato a tutti gli italiani, inclusi i contribuenti residenti all'estero, società ed enti che abbiano esigenza di consegnare il modello 770 per un numero non superiore a 20 soggetti.

Registrazione Entratel

Per chi deve trasmettere per via telematica atti e dichiarazioni il servizio Entratel permette anche di presentare il modello 770 per un numero maggiore a 20 soggetti, per gli intermediari come Caf, professionisti e associazioni di categoria. Il servizio è rivolto anche a Poste Italiane, alle Amministrazioni dello Stato e, infine, agli intermediari e ai soggetti delegati per la registrazione dei contratti di locazione.

Uffici a Milano

In alternativa ci si può registrare recandosi fisicamente nelle sedi di Milano.