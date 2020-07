Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e contatti a Milano

Quando si parla di orientamento al lavoro si intendono tutte quelle azioni (colloqui, esercitazioni, analisi, incontri) che hanno l'obiettivo di aiutare il futuro lavoratore nella sua scelta professionale in base alla sue aspirazioni e alle suecompetenze.

L'orientamento al lavoro è quindi u n importante servizio che accompagna l’individuo ad una maggiore consapevolezza riguardo ai propri punti di forza, valori e motivazioni, e si divide in due azioni fondamentali: il colloquio (individuale e di gruppo) e la stesura di un cv adatto.

Il colloquio

Individuale o di gruppo, il colloquio è un passo fondamentale nell'orientamento individuale: spesso sostenuto da un consulente spezializzato, tale colloquio prevede il questionario S.Or.Prendo (per l’individuazione di professioni in linea con le proprie capacità e attitudini). Viene effettuato inoltre il bilancio delle competenze, alla fine del quale viene redatto un documento di sintesi sui possibili lavori della persona.

In particolare, invece, nel colloquio di gruppo vengono create situazioni relistiche o esercitazioni e momenti di confronto di gruppo per l’apprendimento di tecniche di ricerca attiva del lavoro, come l’elaborazione di un progetto professionale, la redazione del curriculum vitae e, aspetto molto importante, la presentazione di sé.

Centri per l’impiego a Milano

I Centri per l’Impiego sono uffici pubblici territoriali che hanno lo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, lavoratori a rischio. Sono numerosi i centri per l'impiego a Milano; in particolare si segnalano 7 Centri per l’Impiego di AFOL Metropolitana, ai quali si accede solo su appuntamento a causa dell'emergenza Covid, a garanzia della tutela della salute e della sicurezza dei cittadini che utilizzano i nostri servizi e degli operatori che lavorano nelle sedi dell’agenzia.

Di seguito i centri per l'impiego di AFOL a Milano e provincia. Si consiglia di Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

„verificare eventuali variazioni di apertura e modalità di accesso causa emergenza Covid sul sito dedicato:“

- Centro Impiego di Cinisello Balsamo, via Gorki n. 65 – Cinisello Balsamo – 02 6605651, centroimpiego.nordmilano@afolmet.it

- Centro Impiego di Rho, via Villafranca n. 8 – Rho – 02 9392301, centroimpiego.rho@afolmet.it

- Centro Impiego di Corsico, via Leonardo da Vinci n. 5 – Corsico – 02 4407001, centroimpiego.corsico@afolmet.it

- Centro Impiego di Melzo, via San Martino n. 4 – Melzo – 02 95529711, centroimpiego.melzo@afolmet.it

- Centro Impiego di Rozzan, Via Matteotti n. 33/35 – Rozzano – 02 5286281, centroimpiego.rozzano@afolmet.it

- Centro Impiego di San Donato Milanese, Via Parri n. 12 – San Donato Milanese – 02 556911, centroimpiego.sandonato@afolmet.it