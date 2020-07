Asili nido comunali: tutte le informazioni

Con ailo nido si intende la struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra 3 mesi e i 3 anni e che precede l'ingresso alla scuola dell'infanzi a.

Come si legge sul sito del Comune di Milano, "l’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione non costituisce in alcun modo diritto di priorità nella graduatoria. Per un buon funzionamento del sistema, si consiglia pertanto di evitare la concentrazione della presentazione delle domande nei primi giorni di attivazione".

Inoltre, qualora il minore sia portatore di disabilità occorre che la famiglia presenti la documentazione richiesta in busta chiusa a mezzo posta/sportello entro il termine delle iscrizioni. Infine, eventuali casi di bambini in situazioni socialmente rilevanti che dovessero presentarsi durante o dopo il periodo di iscrizione verranno valutati individualmente.

Le sezioni

A seconda della fascia di età i bambini verranno inseriti nelle sezioni:

piccoli per i nati dal 01.09.2019 al 31.05.2020

medio-grandi per i nati dal 01.01.2018 al 31.08.2019

Sezioni Primavera per i nati dal 01.01.2018 al 31.08.2018.

Chi può iscrversi

Possono frequentare i nidi i bambini e le bambine che alla data della presentazione della domanda di iscrizione sono:

appartenenti a nuclei familiari residenti a Milano

appartenenti a nuclei familiari che abbiano chiesto domanda di trasferimento della residenza nel Comune di Milano entro il termine della presentazione delle domande di iscrizione. Nel caso in cui la richiesta di residenza venga respinta, la domanda di iscrizione viene annullata d’ufficio

presenti abitualmente nel Comune di Milano anche se privi di iscrizione anagrafica

ospitati, con o senza genitore, presso una Comunità a Milano anche se residenti in altri Comuni.

Verranno accolte con riserva:

le domande presentate dalle famiglie che hanno in corso un trasferimento da altro Comune

le domande delle famiglie di bambini presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una iscrizione anagrafica

le domande delle famiglie di bambini la cui nascita è prevista entro il 31 maggio 2020. Nel caso in cui la nascita dovesse avvenire successivamente, la domanda viene annullata d’ufficio.

La riserva serve a monitorare l’effettiva situazione e non incide sul posizionamento in graduatoria.

