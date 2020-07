Contributi per i libri di testo, ecco come richiederli

Gli alunni che frequentano le scuole elementari, medie o le superiori devono spesso acquistare molti libri di testo e contenuti didattici, che rappresentano una spesa importante per le famiglie.

Fortunatamente ormai quasi tutti i comuni italiani mettono a disposizione un contributo per l'acquisto dei libri scolastici per gli alunni in disagiate condizioni economiche. Dall'anno scolastico 2019/2020 il contributo non è più a rimborso della spesa sostenuta, ma è costituito da un importo unitario, stabilito a seconda delle risorse regionali disponibili.

La cedola libraria del Comune di Milano

Il Comune di Milano fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o abilitate a rilasciare titoli di studio che hanno valore legale. I genitori riceveranno dalla scuola frequentata dall'alunno la cedola libraria intestata nominativamente e valida per l'acquisto della dotazione libraria. La cedola può essere utilizzata presso le cartolibrerie e librerie della città di Milano. Per ulteriori approfondimenti consultare i riferimenti normativi in questa pagina.

La Dote Scuola di Regione Lombardia

Gli studenti residenti in Lombardia e di età inferiore/uguale a 18 anni possono inoltre usufruire della Dote Scuola di Regione Lombardia, dedicata all'acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie nel compimento dell'obbligo scolastico. Contributi e modalità possono variare di anno in anno: si consiglia di consultare la sezione dedicata del sito web della Regione.