Spese veterinarie: come detrarle dalle tasse

Chi possiede un animale e sostiene delle spese veterinarie può usufruire della detrazione delle tasse. Con il modello 730, infatti, è possibile detrarre dalle tasse le spese per le cure di cani, gatti e amici a 4 zampe con tetto massimo di 387,40 euro.

La novità del 2020

La novità del 2020 consiste nel fatto che possono essere scaricati il 19% degli importi per una cifra che è stata portata a un massimo di 500 euro contro le 387,34 del 2019. La detrazione si può applicare su visite, interventi o farmaci di cui l'animale ha bisogno. Alla detrazione va sottratta la franchigia di 129,11 euro, che resta a carico dell’utente.

Che cosa si può detrarre

La legge permette di scaricare dalle tasse:

Visite

Interventi o analisi

Farmaci

Non si possono, invece, detrarre dalle tasse:

Integratori

Mangimi senza prescrizione medica

Antiparassitari

Le spese veterinarie si indicano nel quadro “E” e va utilizzato il codice 29 accompagnato dall’importo della spesa da detrarre.

Come richiederla

Per poter detrarre queste spese, occorrono alcuni documenti. Prima di tutto, vanno conservati scontrini, fatture e prescrizioni, e in caso di acquisto di medicinali, lo scontrino deve riportare il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

Chi può richiedere la detrazione

Possono chiedere la detrazione tutti coloro che hanno sostenuto la spesa per le cure, anche se non sono i proprietari degli animali. La detrazione si applica solo agli animali tenuti legalmente, posizione dimostrabile con l’esibizione del pet passport, certificato di adozione o fattura di acquisto dell’animale. Per avere accesso alla detrazione, i pagamenti dovranno essere effettuati in modo tracciabile: