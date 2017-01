I “100 obiettivi” di Aflin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Quando si dice "guardare lontano senza perdere di vista gli obiettivi": AFLIN - Fior di Loto India Onlus affronta quotidianamente nel subcontinente indiano sfide ambiziose e coinvolgenti e in questo solco si situa Fotografia come mezzo di documentazione e racconto - Il reportage. Il nuovo progetto prenderà avvio a partire dal prossimo 20 febbraio e il primo step consiste nel reperire 100 macchine fotografiche digitali (compatte o reflex) corredate da una scheda di memoria e due memorie esterne per raccolta e archiviazione da 1TB di capacità. Verrà introdotta la fotografia come mezzo di comunicazione, insegnate le modalità base per utilizzare una fotocamera digitale e si forniranno solo i primi rudimenti utili alla corretta composizione di un'immagine. A seguire, si consegnerà a ogni bambina indiana coinvolta una fotocamera che potrà utilizzare alcuni giorni: lo scopo sarà quello di documentare la realtà familiare e domestica perché tra le finalità che si propone AFLIN con questo progetto vi è l'educazione delle bambine all'osservazione della propria quotidianità. Ogni scatto sarà poi raccolto e archiviato per comporre una pubblicazione periodica a lungo termine. L'iniziativa sarà curata in loco dalla volontaria Betty Masini, amica e promotrice delle missioni di AFLIN. Sostiene questo progetto 6Glab - Il Laboratorio delle Idee (6Glab@seigradi.com), agenzia di relazioni pubbliche e marketing communications fondata da Barbara Gemma La Malfa e dedicata al mondo della fotografia, dell'arte e della cultura. Frutto di un'esperienza decennale nella comunicazione e nella consulenza di marketing a livello internazionale, 6Glab si rivolge ad aziende, artisti, associazioni ed enti non profit che operano in campo culturale o intendono individuare o sviluppare nuovi progetti, affinare la gestione delle proprie operazioni, dare vita a iniziative culturali o legate all'arte e alla fotografia. "La mia strada è la tua strada: costruiamo il futuro insieme" è uno dei leitmotiv di AFLIN che, per rendere operativo il progetto fotografico, invita tutti coloro che sono in possesso a donare macchine fotografiche usate e in buono stato entro il prossimo 31 gennaio attraverso i recapiti che seguono: info@aflin.org -- +39 06 45449597 -- +39 366 3241461-- www.aflin.org