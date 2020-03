Allerta meteo su Milano: forte temporale e vento, monitorati Seveso e Lambro

Allerta gialla per il meteo per lunedì 2 marzo da parte del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, sul nodo idraulico di Milano. Di conseguenza il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalle ore 9.

Sarà quindi avviato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e disposta l’attivazione delle squadre di Protezione civile, MM Servizio Idrico e delle pattuglie della Polizia locale. Per la giornata di lunedì 2 marzo sono previste nubi in aumento con piogge e rovesci a carattere temporalesco, con temperatura massima durante la giornata di poco oltre gli 8 gradi centigradi e zero termico a 1.700 metri.

I venti da est saranno progressivamente più forti nel pomeriggio del 2 marzo. Per martedì 3 è invece prevista attenuazione della nuvolosità con aumento delle temperature e assenza di fenomeni piovaschi.