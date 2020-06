Automobili, ecco i migliori supporti per smartphone

Avere un supporto per smartphone nella propria automobile è diventato ormai necessario: capita sempre più frequentemente, infatti, di dover usare il navigatore del proprio cellulare o di ricevere delle chiamate mentre si sta guidando. Proprio per questo motivo è fondamentale posizionare l'iPhone, o qualsiasi altro tipo di cellulare, sul cruscotto, e tenerlo in vista mentre si guida.