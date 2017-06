Presentato a Milano il movimento di area liberale "Attivamente"

Questa mattina è stato presentato a Milano il coordinamento regionale, provinciale e cittadino del movimento socio-politico-culturale di area liberale “Attivamente”, alla presenza di migliaia di persone, tra noti imprenditori, docenti universitari, medici, liberi professionisti, amministratori, movimenti giovanili, associazioni e clero.

Il presidente, la dottoressa Paola Dell’Aira, ha esposto i” dieci punti di buon governo” che il movimento ha adottato come sue linee guida. Non sono mancati i passaggi sulla questione dell’euro, sulla riforma elettorale, l’analisi del risultato uscito dalle urne nelle recenti consultazioni elettorali, la posizione dell’Italia nella comunità europea. Pochi punti programmatici e grandi cassetti da riempire, rielaborare, tra cui giustizia, economia pubblica e privata, assistenza sanitaria e sociale, cultura ed istituzioni scolastiche.

Di seguito un passaggio del discorso del Presidente del movimento. “Siamo ATTIVAMENTE pronti a richiamare l’attenzione sulla necessità di sviluppare le capacità critiche ,le capacità di discernimento e di approfondimento della realtà politico economica che ci circonda. Siamo ATTIVAMENTE pronti a lavorare per un cambiamento di rotta. Siamo ATTIVAMENTE pronti a compiere ogni sforzo personale e collettivo per dare credito e risposte a chi le merita. Siamo partiti da storie politiche , vissuti, capacità e stili di pensiero diversi e senza farci condizionare nel modo di pensare ed agire, abbiamo accomunato il bisogno di valori per cui valga la pena spendersi. Siamo ATTIVAMENTE, non il pulito contenitore di concetti astratti, ma un luogo di incontro, confronto, studio e ricerca.”