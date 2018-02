Pioltello, scontro al mercato tra CasaPound e LeU: denunce ai carabinieri

Non solo il "sabato nero" a Milano, con i comizi della Lega (in Duomo) e di CasaPound (in Cairoli), ma problemi di ordine pubblico anche a Pioltello, a pochi chilometri dal capoluogo, sempre per motivi politici legati alla campagna elettorale. Il "confronto" è scattato tra militanti di CasaPound e del movimento Liberi e Uguali. Le versioni sono però diametralmente opposte.

L'episodio sabato mattina: i due gruppi opposti sono venuti in contatto durante le rispettive propagande elettorali. Secondo quanto dichiarato successivamente da Liberi e Uguali, la capolista al Senato Lucrezia Ricchiuti (senatrice uscente) sarebbe stata aggredita insieme ad un suo collaboratore, Alessandro Lima. "Questo è uno dei risultati della politica che lascia spazio ai fascisti mentre colpevolizza chi manifesta contro la concessione di spazi pubblici a chi è bandito dalla nostra Costituzione", è il commento di LeU in una nota.

Diversa la versione del movimento di estrema destra: CasaPound spiega di avere "denunciato un militante di LeU per tentata rapina e calunnia". Il militante - questa l'accusa - avrebbe cercato di strappare il telefono cellulare dalle mani di un dirigente di Cp e poi (qui l'ipotizzata calunnia) lo avrebbe denunciato ai carabinieri asserendo d'esser stato aggredito. "Se dovesse emergere che la versione di questo prode è stata confermata davanti ai carabinieri dalla senatrice Ricchiuti, denunceremo per calunnia anche lei", scrive Marco Clemente di Cp in una nota. "La pazienza - prosegue - è davvero finita".

Ora la ricostruzione dell'episodio spetta ai carabinieri di Pioltello.