La Lega: "Cig in ritardo, una vergogna che l'Inps se la prenda con la Lombardia"

“Mentre aziende e lavoratori attendono ancora la Cig, l’Inps se la prende con la Lombardia. Una vergogna. Ricordo che le Regioni non solo hanno regolarmente trasmesso tutti i decreti necessari all’Inps, ma alcune, Lombardia in testa, hanno persino anticipato l’indennità a tutti i lavoratori in Cig. Invece di complicare una situazione già drammatica per aziende e lavoratori con un iter burocratico assurdo sarebbe bastato un codice unico Covid-19. Tridico confermi piuttosto le coperture, visto che sembra manchino all’appello 7 miliardi. Non vorremmo che anche lì si inventasse una scusa. E prima l’hacker misterioso, ora le Regioni, le bugie inventate dall’Inps per coprire le proprie magagne sono ridicole. La Lega presenterà un’interrogazione per andare a fondo a questo scandalo”.

Lo scrive in una nota delle scorse ore il deputato della Lega Massimo Garavaglia, sulle accuse di ritardi di trasmissione delle domande da parte della Regione all'Inps.