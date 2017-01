Consulenze false, quattro condanne in regione. Polemiche su Ferrazzi

1 / 2

Domenico Zambetti, ex assessore regionale alla casa per il Popolo della Libertà, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per la vicenda delle "consulenze fantasma"; ovvero contratti per attività in regione a parenti o amici, con lo scopo di ottenere denaro. Zambetti era stato arrestato non per questa vicenda ma per l'accusa di voti di scambio con la 'ndrangheta, che fa parte di un altro procedimento.

I fatti si riferiscono agli anni tra il 2008 e il 2012. In quel periodo, Zambetti e altri imputati avrebbero attivato consulenze - pagate dalla regione Lombardia - per decine di migliaia di euro. La contestazione iniziale si riferiva a consulenze per 260 mila euro, ma alcune di queste sono nel frattempo cadute in prescrizione.

Assolto - tra gli imputati - Mario Scotti dell'Udc, ex assessore regionale, perché nel suo caso non sussiste il danno. Condannati invece, oltre a Zambetti, anche Paolo Valentini (ex capogruppo del Popolo della Libertà, tre anni e quattro mesi), Angelo Giammario (ex consigliere regionale del Popolo della Libertà, tre anni e otto mesi) e Luca Daniel Ferrazzi (ex assessore regionale di Alleanza Nazionale, due anni e quattro mesi).

Emblematico uno dei casi analizzati dai magistrati: quello della figlia della compagna di Angelo Giammario, cui è stata affidata una consulenza per uno studio in materia ambientale quando la ragazza era studentessa di liceo.

Disposta anche una provvisionale complessiva di 121 mila euro. Il giudice ha confiscato 29.450 euro a testa a Giammario e Valentini, 13.248 euro a Ferrazzi e 79 mila euro a Zambetti.

