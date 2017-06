Elezioni comunali Abbiategrasso 2017: risultati in diretta e affluenza

Ad Abbiategrasso, alle elezioni comunali dell'11 giugno 2017 (eventuale ballottaggio il 25 giugno), la sfida è tra il centrosinistra che cerca la riconferma dell'amministrazione uscente con il candidato Emanuele Granziero (in sostituzione di Gigi Arrara) e il centrodestra, compatto con Cesare Nai. Oltre al Movimento 5 Stelle, l'insidia può arrivare da Domenico Finiguerra, rappresentante della sinistra civica ed ecologista: nel 2012 la sua lista fu la più votata ma lui non riuscì per un soffio ad arrivare al ballottaggio.