M5s: incendio di Bruzzano, necessario verifiche, soprattutto su danni ambientali e sanitari del rogo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"E' stato installato anche un secondo campionatore: in presenza di un incendio come questo sono certe le presenze di diossine, furani ed IPA. E' scandaloso però dover aspettare giorni per avere dati sull'aria che respiriamo, oltre ai dati che richiederemo nei prossimi 30 giorni in merito alle ricadute al suolo dei fumi tossici in zona. Ricordate che qualche mese fa, in collaborazione con i pompieri di Milano, avevamo chiesto, con una mozione, di comprare un Gascromatografo portatile per permettere alle ATS ed i Pompieri di controllare in loco che tipo di fumi si stanno generando e che rischi ci sono per i cittadini. Ovviamente Maroni bocciò la nostra proposta che sarebbe risultata utilissima anche in questa circostanza. Ora torneremo alla carica! Stiamo inoltre costruendo, con il contributo dei cittadini, la mappa di tutti gli incendi a centri di raccolta rifiuti in Lombardia per riuscire a circoscrivere il fenomeno e lavorare per analizzarne le cause. Come facciamo ad escludere che ci sia la criminalità organizzata in regia? Noi lo temiamo, per questo monitoreremo. Ci siamo già attivati con le forze dell'ordine per offrire tutto il materiale nelle nostre mani. Intanto aspettiamo i risultati delle analisi poiché i fumi tossici dell'incendio sono nocivi per la salute delle persone ed in particolare dei bambini. La diossina è un nemico pericoloso da non sottovalutare. Non ci fermiamo, evitiamo le polemiche strumentali, ma sicuramente verificheremo la correttezza di avere un centro di quel tipo così a ridosso delle abitazioni e di un asilo", così il Consigliere regionale Stefano Buffagni sul suo profilo di Facebook.