5 Stelle, flash mob contro Maroni davanti al Pirellone: "Sradichiamo la corruzione"

Blitz del Movimento 5 Stelle fuori dal Pirellone: i consiglieri regionali del movimento si sono dati appuntamento martedì 3 ottobre, di mattina, per «contestare l'immobilità del presidente Roberto Maroni nel contrasto alla corruzione», come si legge in una nota ufficiale.

I consiglieri hanno esposto un manifesto con la scritta «sradichiamo la corruzione dalla Lombardia» e «la responsabilità politica è di Maroni», con un mezzobusto del governatore sorretto da radici. Su ogni radice, uno dei recenti scandali che hanno investito la Lombardia: l'indagine su Mario Mantovani, già vice di Maroni e assessore alla sanità, il presunto "nepotismo" a Ferrovie Nord, le ipotesi di infiltrazioni mafiose negli appalti di Fiera Milano e l'indagine per tangenti nei confronti di Fabio Rizzi, ex consigliere regionale "fedelissimo" di Maroni e "padre" della riforma sanitaria.

«E' evidente che non c'è nessuna volontà di cambiare questo sistema», ha dichiarato il capogruppo 5 Stelle Andrea Fiasconaro: «Dove sono le scope con cui Maroni in campagna elettorale prometteva di fare pulizia? Probabilmente sono rimaste nello sgabuzzino. Noi abbiamo un'idea di Lombardia diversa, che inizia dalla legalità. Il nostro gesto è simbolico: non abbiamo tagliato la testa a nessuno ma è ora di sradicare la corruzione».