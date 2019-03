Monumentale, compare targa al monumento fascista: rimossa

"Nel ricordo dei giovani che dedicarono tutto alla patria e all'idea immortale". Così si leggeva nella targa che l'associazione Memento aveva apposto al Monumentale e che è poi stata rimossa dall'amministrazione comunale.

Il centenario dei Fasci

La placca era stata affissa davanti alla cripta voluta da Mussolini in vista del centenario della fondazione dei Fasci di combattimento del 23 marzo, giornata nella quale è previsto un pellegrinaggio dei militanti di estrema destra al cimitero. Criticata da molte associazioni, la targa è stata tolta dalla polizia locale su richiesta del Comune. A denunciare la sua presenza era stata anche l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

"Siamo un po' alle solite. Bisogna non mollare mai perché quanto più uno cerca di ritornare a enfatizzare un periodo storico certamente negativo per il nostro Paese e a provocare, quanto più noi dobbiamo essere lì, giorno per giorno. Mai drammatizzazione ma costante attenzione a fatti del genere". Questo il commento del sindaco di Milano Beppe Sala sull'accaduto.

Roberto Cenati, presidente dell'Anpi provinciale di Milano, ha definito la targa di "aperta apologia del fascismo", specificando come fosse stata "messa provocatoriamente e abusivamente da Memento sul monumento fatto erigere da Mussolini a ricordo degli squadristi della prima ora". Sempre per il 23 marzo Anpi e altre sigle antifasciste hanno organizzato una manifestazione davanti al Monumento del Deportato.