Continua la campagna di Tullio Mastrangelo, già comandante della polizia locale di Milano, a San Donato Milanese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Una serata dedicata al confronto con la cittadinanza. Gina Falbo e la sua squadra hanno fissato un appuntamento per mercoledì 31 maggio, alle ore 19.00. Davanti alla piazzetta della posta in via Di Vittorio, alcuni componenti delle tre liste civiche "Insieme per San Donato", "San Donato Milanese ci piace", "San Donato Vola", accoglieranno i sandonatesi insieme ad una personalità di spicco, l'ex comandante Tullio Mastrangelo. Il capo della polizia locale di Milano per quasi dieci anni e coordinatore ad Expo, ha recentemente annunciato il suo potenziale contributo in materia di sicurezza. In caso di vittoria, infatti, metterà la sua esperienza al servizio della città con la nomina di assessore. Un proponimento importante che costituisce un'occasione unica per San Donato Milanese e vuole essere un segnale tangibile della politica di Gina Falbo. «I membri del mio gruppo - insiste il candidato sindaco - sono professionisti competenti che possono realmente dare un apporto concreto al territorio». A riprova di ciò, durante l'incontro di mercoledì, in cui saranno presenti i capilista Roberto Ponte, Vincenzo Di Gangi e Giovanni di Pasquale, insieme ad alcuni candidati consiglieri, i cittadini potranno dialogare con Mastrangelo, ponendo domande sui problemi del quartiere e della città.