Vaccini obbligatori per iscriversi a scuola: il consiglio comunale prende tempo

Prima di essere consigliere comunale è un noto dermatologo: sicuramente per questo Marco Fumagalli (eletto con la Lista Sala a Palazzo Marino) ha presentato un ordine del giorno in aula per proporre la vaccinazione obbligatoria per i bambini che vengono iscritti agli asili nido e alle scuole materne. Il discorso sull'obbligatorietà dei vaccini come requisito per l'iscrizione a scuola, però, come è noto divide parecchio il mondo politico.

L'ordine del giorno è stato ritirato e se ne discuterà in commissione educazione. Ufficialmente per verificare la legittimità, ma sicuramente anche per consentire ai partiti un momento di riflessione. Forza Italia lascerà certamente libertà di voto: nel partito di Berlusconi convivono l'anima favorevole all'obbligatorietà (ad esempio Mariastella Gelmini, consigliera comunale a Milano) e quella che preferisce lasciare libertà decisionale (ad esempio Giulio Gallera, assessore regionale al welfare). Per la Lega Nord, a favore della "libertà di vaccino" si è ampiamente espresso il presidente della regione Roberto Maroni.

Compatto contro l'ordine del giorno il Movimento 5 Stelle: l'ex candidato sindaco Gianluca Corrado (che ha posto la questione di legittimità spiegando che oggi è prassi comune fare il vaccino esavalente contro i soli quattro vaccini realmente obbligatori: poliomielite, difterite, tetano ed epatite B) intende difendere fino in fondo il principio di "libertà di terapia".

Diviso il Partito Democratico. Il capogruppo Filippo Barberis è al lavoro per mediare le diverse posizioni. Anna Scavuzzo, assessore all'educazione e vice sindaco, è invece favorevole all'obbligatorietà delle vaccinazioni come requisito per le iscrizioni, ma vorrebbe che prima venissero raccolti i dati esatti sulla situazione delle vaccinazioni dei bimbi milanesi già iscritti. Dati che, a onore del vero, non si capisce come potrebbero modifcare successivamente l'opinione pro o contro l'obbligo di vaccinarsi per iscriversi a scuola.