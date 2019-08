Il Conservatorio Giuseppe Verdi: una storia racchiusa nel suo nome

Il Conservatorio Giuseppe Verdi rappresenta una delle eccellenze storiche di Milano. Scopriamo in questo articolo la sua storia affascinante.

La storia

Il Conservatorio, il più grande istituto di formazione musicale d’Italia, venne istituito nel 1807 come luogo di studio dei maggiori musicisti italiani, fra cui Puccini.

ll Conservatorio di Musica venne inaugurato il 3 settembre 1808, in concomitanza con l'emanazione del Regolamento degli Studi firmato dal viceré Beauharnais: vi entrarono per l'occasione 18 studenti. Parallelamente venne anche attivata la Biblioteca, che diverrà un punto di riferimento per la conservazione dei testi musicali antichi.

Il liceo musicale

Dal 1971 il Conservatorio è diventato il primo Liceo Musicale Sperimentale in Italia, istituzionalizzato nell'anno scolastico 2010/2011. Dall'anno scolastico 2013/2014, il Liceo è verticalizzato con l'Istituto Omnicomprensivo di via Corridoni, attivo da anni nella didattica musicale; un'ulteriore conferma dell'eccellenza della didattica musicale.

Forse non tutti sanno l'origine del suo nome: il Conservatorio respinse infatti la domanda di ammissione di Giuseppe Verdi, ritenuto non idoneo. Solo dopo la sua morte, al grande maestro venne dedicato il nome della struttura.

