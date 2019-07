Tre bellissimi parchi in cui correre in città

Sei un appassionato di jogging? Ecco un articolo che fa per te, dedicato ad alcuni parchi bellissimi dove poter correre a Milano.

. Giardini Pubblici Indro Montanelli

Nel cuore di Porta Venezia, i Giardini Indro Montanelli sono il luogo ideale per correre all'aria aperta circondati dal verde. In origine il parco era di proprietà della famiglia Dugnani, ma fu solo alla fine del '700 che Giuseppe Piermarini, noto architetto milanese, realizzò un parco pubblico unendo nello spazio anche due monasteri. Oggi i Giardini ospitano il Planetario di Milano e il Museo Civico di Storia Naturale.

. Parco delle Cave

Siamo vicini al quartiere di Baggio, in una vera e propria oasi naturalistica in cui i laghetti, i boschi e i ruscelli sono i veri protagonisti. Il parco è perfetto per lunghe camminate e per veri percorsi di jogging, in un contesto che vi farà sentire lontani, anzi, lontanissimi dalla città.

. Parco Sempione

Uno dei parchi più amati dai milanesi, perfetto per un pic-nic, per fare jogging, giocare a b asket o a calcio, con una vista meravigliosa sul Castello e sull’Arco della Pace. Il Parco Sempione è la zona più verde di Milano, realizzato a fine Ottocento sull'area già occupata dalla Piazza d'armi, e occupa un'area di 386 000 m². Un vero polmone verde della città, in cui ritrovare se stessi, a misura d'uomo.