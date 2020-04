Partite IVA: nuove opportunità per i cittadini milanesi dalla Fondazione Welfare

Nella città Metropolitana di Milano sono sempre più numerosi i professionisti e i lavoratori indipendenti che lavorano con la partita IVA. È un fenomeno ormai consolidato e in crescita che il Ministero dell’Economia e della Finanza lo scorso 10 settembre aveva fotografato in modo puntuale: era stata registrata l’apertura di 136.323 nuove partite IVA, con un aumento del 3,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e la maggior parte delle nuove aperture risultava effettuato proprio al Nord ad opera di persone fisiche.

La "popolazione" dei freelance

La popolazione che lavora con la partita IVA è quanto mai eterogenea, sono persone di ogni fascia di età, che svolgono attività in quasi tutti i settori di mercato. Sono i cosiddetti freelance - giornalisti, fotografi, grafici, designer, architetti, artisti - ma sono anche sviluppatori software, idraulici, giardinieri, professionisti che prestano i loro servizi in campo sanitario, nel mondo dell’Istruzione, nei centri che si occupano di attività sportive o ricreative, nell’edilizia. È una popolazione molto poliedrica che tuttavia condivide una sfida, quella di dover affrontare un mercato mai come in questo momento difficile. Oggi per ripartire e avere buone prospettive di successo, bisogna ridefinire il proprio profilo professionale e la propria attività e soprattutto bisogna saper fare la differenza.

Per aiutare i liberi professionisti e i lavoratori indipendenti ad affrontare questa sfida, che si gioca sia nel campo delle competenze sia in quello delle tecnologie e degli strumenti necessari, la Fondazione Welfare ha ideato e definito una nuova proposta che ha chiamato Partita AttIVA.

L’obiettivo e facilitare l’aggiornamento professionale e sostenere gli investimenti materiali e immateriali di chi vuole avviare o sviluppare la propria attività. Dunque, formazione e aggiornamento professionale, corsi di specializzazione e certificazioni, ma anche attrezzature, macchinari, tecnologie informatiche avanzate. La Fondazione Welfare valuterà il progetto di ogni libero professionista e lavoratore indipendente e, accertata la validità e la solidità della proposta, garantirà l’accesso al credito presso PerMicro per rendere possibile l’erogazione di un prestito agevolato fino a un importo massimo di 15.000 euro. La Fondazione affiancherà anche il candidato con attività di mentoring per assicurare che tutti gli sforzi vadano a buon fine. Partita AttIVA è il risultato di uno sforzo congiunto di Fondazione Welfare e PerMicro.

Una risposta concreta alle Partite Iva

“L’idea di proporre questo nuovo strumento è nata prima che il Coronavirus mettesse a soqquadro le nostre vite ma ora più che mai siamo certi che Partita AttIVA rappresenta un’opportunità importante che si aggiunge alle altre misure adottate dalle Istituzioni, come il recente Decreto Liquidità. Questa nostra proposta vuole essere una risposta concreta e personalizzabile per le esigenze di una popolazione sempre più vasta di lavoratori che desidera tornare in campo, capitalizzando sulle proprie competenze e capacità. Per la Fondazione è il rafforzamento di un impegno e la conferma di una missione, che è quella di facilitare la ripartenza di una fascia sempre più ampia di cittadini”, dichiara Romano Guerinoni, Direttore Generale della Fondazione Welfare.

“Grazie al progetto Partita AttIVA– afferma Benigno Imbriano, AD di PerMicro - riusciremo a servire una fascia di lavoratori nuova: quella degli autonomi e delle partite IVA. Questi profili di imprenditori hanno un crescente bisogno di inclusione finanziaria: il nostro microcredito, garantito da FWA, risponderà a queste esigenze, per sostenere la crescita di progetti d’impresa e lo sviluppo del territorio lombardo.”

Il progetto Partita AttIVA promosso da FWA è un’ottima iniziativa che dà finalmente sostegno a figure professionali emergenti troppo spesso trascurate. Persone che, in molti casi colpite dalle crisi precedenti, si impegnano per costruirsi un nuovo futuro lavorativo e professionale”, hanno dichiarato i Segretari Generali di CGIL,CISL e UIL Milano Massimo Bonini, Carlo Gerla, Danilo Margaritella e i Segretari Generali di Nidil CGIL, di Vivace CISL, UilTemp UIL, Claudia Di Stefano, Matteo Parmigiani, Marco Fraoni.”Questa iniziativa dimostra una volta di più la lungimiranza dei soci fondatori di FWA, che hanno creduto nell’importanza di creare rete per fronteggiare i periodi di difficoltà”.

Una misura che punta alla crescita

“Questa misura punta alla crescita, professionale e tecnica, di lavoratori e lavoratrici in Partita Iva, duramente colpite dalla crisi Covid 19”, commenta l’Assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani che prosegue: “Come Amministrazione siamo conviti che i molti lavoratori autonomi della nostra città rappresentino una riserva fondamentale di creatività e innovazione che fa la differenza in particolare in momenti, come questo, di necessaria trasformazione. Se sarà inevitabile per molti ripensare il proprio lavoro e i propri obbiettivi, Partita AttIVA vuole provare a dare fiato a questo sforzo, aiutando gli investimenti per la formazione, l'innovazione organizzativa, la strumentazione tecnologica”. “Con questa nuova iniziativa, rivolta alle partite IVA – dichiara Massimo Ferlini, Consigliere FWA della CCIAA di Milano Monza-Briana e Lodi - la Fondazione Welfare Ambrosiano si conferma un importante strumento per gli interventi economici a sostegno delle difficoltà che lavoratori e famiglie stanno incontrando. La Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi ritiene fondamentale che si sviluppino strumenti di sostegno per poter riprendere i percorsi di crescita economica e poter sostenere tutte le iniziative imprenditoriali dopo la fase di grande difficoltà che stiamo attraversando.”



Per aver maggiori informazioni su Partita AttIVA cosultare il sito dedicato.