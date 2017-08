Domenica 6 Agosto 2017 BLUE ROSE FEST OPEN AIR Parco La Bressanella Cusano Milanino L’ingresso al parco è in Via Stelvio, all’altezza del civico 62. Dopo il successo ottenuto al scorsa estate i METAL CHURCH di Mike Howe e soci tornano in Italia per un unico spettacolo nazionale in occasione del BLUE ROSE FEST Open Air, manifestazione voluta fortemente dall’ormai storico locale per festeggiare insieme un anno di successi e prepararsi alla nuova stagione invernale nel migliore dei modi. L’appuntamento è previsto per il 6 Agosto 2017 presso il Parco Bressanella a Cusano Milanino, per un’intera giornata di musica in un’area immersa nel verde a due passi da Milano L’evento si preannuncia irrinunciabile per tutti gli amanti del genere, a completare il bill ci saranno: GAME OVER, SIGN OF THE JACKAL, DEMOLITION SAINT, EXTIRPATION, RAWFOIL. Di seguito gli orari della giornata: 17.00 RAWFOIL 18.00 DEMOLITION SAINT 19.00 EXTIRPATION 20.00 SIGN OF THE JACKAL 21.00 GAME OVER 22.00 METAL CHURCH L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16.00 Ingresso 20€ Partner in Crime: BLUE ROSE CLUB