Solai a fuoco, incendio in zona Paolo Sarpi. Inagibile un appartamento

Un incendio si è scatenato in tarda mattinata nel sottotetto di un edificio a quattro piani in via Niccolini, zona Paolo Sarpi (VEDI LE ALTRE FOTO).

Le fiamme, che hanno dato origine a una densa colonna di fumo nero visibile anche a occhio nudo anche in zone limitrofe della città, si sono propagate dal solaio del palazzo e sono state domate dai Vigili del Fuoco dopo circa un'ora di intenso lavoro a cui hanno preso parte un'autoclave e quattro mezzi di supporto.

Al momento, un appartamento è stato dichiarato inagibile per via del crollo parziale della soletta che lo divide dal sottotetto in cui si è sprigionato l'incendio. Non è escluso che la causa del rogo sia imputabile a un fulmine, considerato che pochi minuti prima che le fiamme si sprigionassero era in corso sull'intera città un intenso temporale.