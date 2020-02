"Non è un paese per vecchi... o forse si. Milano. Giorno 3. dopo la chiusura delle scuole, dei bar e degli uffici la città è visibilmente svuotata. Ma non tutti sono in allarme. Proprio chi è più a rischio e dovrebbe essere più cauto sembra invece incurante del pericolo. Milano sembra popolata solo da anziani. Nei bar, sui mezzi, in posta, per strada, nei parchi.. eleonora costi www.eleonoracosti.com www.instagram.com/trav_ell_er