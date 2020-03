Non torneremo alle nostre vite...

Ore 06.30 del mattino del 22/03/2020, mi reco a lavoro, quindi come tutti i giorni utilizzo i mezzi per muovermi più velocemente. Sceso all interno della stazione Loreto, noto molte persone in attesa del mezzo. Adesso mi chiedo a seguito dell'ordinanza 514 emanata in data 21/03/2020 tutta questa gente cosa sta facendo ancora in giro??? Dubito seriamente che tutto questo finirà in tempi brevi, visto che ancora, troppa e tanta gente continua a fregarsene delle regole. Bisogna adottare misure più drastiche e pene più pesanti per i trasgressori. Troppe perosne stanno morendo per colpa di gente che non ha ancora capito che '' DEVE RIMANERE A CASA''.