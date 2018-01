Cagliari-Milan 1-2: doppietta di Kessie per la rimonta dei rossoneri

Va in vantaggio il Cagliari ma alla fine vince il Milan 2-1 con doppietta di Kessie il match di domenica 21 gennaio 2018 alle sei di pomeriggio.

Raffiche molto forti di vento sulla zona di Cagliari hanno fatto pensare, domenica pomeriggio, al rinvio del match previsto alla Sardegna Arena tra Cagliari e Milan. Ma la partita si è poi disputata regolarmente, dopo l'ok del prefetto e dell'arbitro. Fischio d'inizio alle 18 e rossoblu subito in vantaggio, all'ottavo minuto, con un tiro di Barella da fuori area. Donnarumma non ci arriva.

Forcing rossonero immediato ma senza ottenere il pari. Al 24' Kessie dal limite dell'area mira all'incrocio dei pali e Cragno salva momentaneamente il vantaggio deviando in angolo. Tre minuti più tardi ancora Cragno interviene su un tiro di Kalinic. Che, al 34', viene steso platealmente in area da Ceppitelli. E' rigore per il Milan, trasformato da Kessie che spiazza l'estremo difensore cagliaritano. E' il pareggio.

Passano pochi minuti: al 42' scambio in area tra Kessie e Kalinic, il primo riceve e di piatto batte Cragno per l'1-2. Squadre al riposo.

Secondo tempo sempre col Milan in avanti ma più rallentato. All'8' Bonaventura calcia una conclusione dalla distanza, fondamentale l'intervento del portiere rossoblu. Al 14' pericolo per il Milan: Donnarumma respinge coi pugni un lancio lungo, Farias la raccoglie dal limite dell'area e si trova a porta vuota ma calcia sul fondo.

Al 35' il Milan resta in dieci per doppia ammonizione di Rodriguez. Subito la mossa di Gattuso: dentro Abate, fuori Suso. Ma non basta: il pressing del Cagliari si fa più forsennato per sfruttare la superiorità numerica. Rossoneri in affanno, ma al 43' doppio giallo anche per Barella. Psicologicamente la partita si chiude qui.

I rossoneri espugnano la Sardegna Arena soffrendo a tratti. Il Milan è ora settimo in classifica con 31 punti dopo ventuno giornate, ma l'Udinese (con 29 punti) ha una partita in meno e potrebbe scavalcarlo. Sedicesimo il Cagliari, bloccato a 20 punti e avvicinato dal Crotone (18 punti) vittorioso a Verona contro l'Hellas.